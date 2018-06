Migration: Merkel fordert europäisches Asylsystem mit eigener Behörde

Mehr Zusammenhalt in Europa

Anlässlich der EVP-Klausur forderte Merkel angesichts der weltweiten politischen Veränderungen von den europäischen Ländern mehr Zusammenhalt. "Wir sehen, dass sich die Welt neu ordnet, dass die technischen Herausforderungen durch die Digitalisierung wachsen und dass wir hier noch nicht ausreichend von unserem europäischen Binnenmarkt Gebrauch machen", sagte Merkel am Mittwoch vor ihrer Rede bei der Klausur der EVP-Fraktion in München.

Mit Blick auf die Europawahl im kommenden Jahr rief sie die Parteien der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament dazu auf, sich der Arbeit zu stellen. "Jetzt geht es um die Programmatik für die nächsten Jahre", sagte Merkel. Die EVP müsse den Bürgern ein Sicherheitsversprechen geben können, das die Würde der Menschen achte, und das in einer unübersichtlicheren Welt "multilateral, verlässlich auf Regeln basierend organisiert sein sollte. Das ist das Fundament, auf dem auch Europa nur funktionieren kann", betonte Merkel.

In der noch bis 2019 dauernden Legislaturperiode stellt die EVP die größte Fraktion im Europäischen Parlament. Ihr gehören EU-Abgeordnete der konservativ-bürgerlichen Parteien der EU-Staaten an. Aus Deutschland sind aktuell 29 Parlamentarier der CDU und fünf der CSU Mitglieder in der EVP-Fraktion, der Niederbayer und CSU-Vize Manfred Weber ist seit 2014 Fraktionschef.