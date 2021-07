Merkel wusste nichts von Rückkehr zu Dublin-Prüfung

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier sind nicht über die Entscheidung informiert worden, bei syrischen Flüchtlingen wieder das Dublin-Verfahren anzuwenden. Diese Entscheidung sei in der Ressortverantwortung des Bundesinnenministeriums getroffen worden, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Mittwoch in Berlin.

Wirtz weiter: Die Entscheidung des Innenministers betreffe eine Verwaltungspraxis durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF) in der Ressortverantwortung de Maizieres, über die das Kanzleramt "nicht im Einzelnen informiert werden muss".

Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier habe erst am Dienstag davon erfahren, sagte sein Sprecher Martin Schäfer.

Die Rückkehr zu diesem Verfahren auch für syrische Flüchtlinge sei keine Abkehr von der „ Willkommenskultur“ der vergangenen Monate, fügte Wirtz hinzu. „Das hat nichts damit zu tun, dass in irgendeiner Form die politische Richtung sich geändert hat“, sagte sie. Das europäische Recht sei sicher in einigen Punkten korrekturbedürftig, doch die bestehenden Regeln „gelten und sie sind nicht aufgehoben“, betonte die Sprecherin.

Die Grünen warfen der schwarz-roten Regierung „blankes Chaos in der Flüchtlingspolitik“ vor. Die Vorsitzende Simone Peter sagte, das derzeitige Hin und Her schade Deutschland und den Asylbewerbern. „Es ist weder hinnehmbar, dass Syrern der Familiennachzug verweigert wird, noch dass sie nach dem Dublin-System zurückgewiesen werden sollen.“