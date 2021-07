Merkel kritisiert Türkei scharf für Vorgehen gegen "Cumhuriyet"

Der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, habe deshalb auch am Dienstag die " Cumhuriyet"-Redaktion besucht, sagte Seibert. "Unsere Solidarität gilt allen, die unter den erschwerten Bedingungen in der Türkei mutig für die Freiheit des Wortes und der Berichterstattung eintreten." Die Presse- und Wissenschaftsfreiheit seien zentrale Voraussetzungen eines demokratischen Rechtsstaates. Diese Haltung würden Merkel und die gesamte Bundesregierung auch in den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei weiter vertreten. Der frühere " Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar hatte die bisherige Reaktion der Bundesregierung auf das Vorgehen der Führung in Ankara gegen das Blatt als viel zu schwach kritisiert. " Cumhuriyet" ist die letzte große regierungskritische Zeitung in der Türkei.