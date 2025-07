Meloni telefonierte mit Netanjahu über Hilfslieferungen

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Mittwochabend ein Telefongespräch mit dem israelischen Premierminister, Benjamin Netanjahu, geführt. Meloni drängte auf die Notwendigkeit, die Feindseligkeiten sofort zu beenden, angesichts einer Lage im Gazastreifen, die nicht länger tragbar sei, teilte das Büro der Regierungschefin mit.

Das Gespräch bot zudem die Gelegenheit, auf die dringende Notwendigkeit eines uneingeschränkten humanitären Zugangs zur Zivilbevölkerung hinzuweisen. Meloni bekräftigte das Engagement Italiens in diesem Bereich im Rahmen der Initiative "Food for Gaza". Dank des italienischen Einsatzes werden weitere 50 palästinensische Zivilisten aufgenommen, und es wird die Bereitstellung weiterer Hilfslieferungen für die Bevölkerung in Gaza vorbereitet.