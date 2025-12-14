Nach Vorbild Österreichs: Meloni möchte Kopftuchverbot in Italien

Italien will sich an Österreichs Beschluss eines Kopftuchverbots für Mädchen unter 14 Jahren an den Schulen ein Beispiel nehmen. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni erklärte am Sonntag, dass ihre Partei im Parlament in Rom einen Gesetzesvorschlag eingebracht habe, um das Tragen des Vollschleiers an öffentlichen Orten zu verbieten.

Der Gesetzentwurf von Melonis Partei "Fratelli d ́Italia" (FdI - Brüder Italiens) sieht auch mehr Kontrollen und Transparenz bei ausländischen Finanzierungen für den Bau von islamischen Gebetshäusern, strengere Strafen gegen das Phänomen der Zwangsehen, ein Verbot der Ausstellung von Jungfräulichkeitszertifikaten, sowie die Möglichkeit, die vorübergehende Schließung von Gebetshäusern anzuordnen, in denen Ideen verbreitet werden, die auf religiöser Überlegenheit und Hass beruhen.