Melania Trump reist alleine nach Afrika

US-Präsidentengattin Melania Trump will noch in diesem Jahr alleine nach Afrika reisen. Sie freue sich darauf, vor ihrer ersten Afrika-Reise, mehr über das Leben afrikanischer Kinder und die "reiche Kultur und Geschichte" des Kontinents zu lernen, erklärte Trump am Montag.

Ein Datum und genaue Ziele nannte sie noch nicht. Nach Angaben von Trumps Sprecherin Stephanie Grisham will das Weiße Haus bald Einzelheiten bekanntgeben.