Mehrere hundert Menschen bei Protest brasilianischen Präsidenten

In Brasilien haben am Sonntag erneut mehrere hundert Menschen gegen den extrem rechten Staatschef Jair Bolsonaro demonstriert. Die Demonstration in Sao Paulo fand "zur Verteidigung der Demokratie" statt. Hinter einem großen Banner mit der Aufschrift "Bolsonaro raus" versammelten sich die Demonstranten auf einer der Hauptverkehrsstraßen der Millionenstadt.