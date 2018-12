Mehr als 60 Verletzte bei Protesten in Barcelona

Eine Kabinettssitzung der spanischen Zentralregierung in Barcelona ist von gewalttätigen Protesten überschattet worden. Militante Demonstranten lieferten sich in der katalanischen Hauptstadt am Freitag Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften, wie AFP-Journalisten berichteten. Mehr als 60 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt.

Befürworter eines unabhängigen Kataloniens werteten die Kabinettssitzung in Barcelona als "Provokation". Am Abend zogen zehntausende Demonstranten friedlich durch das Stadtzentrum.