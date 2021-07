Massendemo: Opposition will Regierung stürzen

Die Opposition beim EU-Beitrittskandidaten Mazedonien will die Regierung mit Massenprotesten zu Fall bringen. In der Hauptstadt Skopje werden am Sonntag ab 14.00 Uhr Zehntausende aus dem ganzen Land erwartet.

Vor der Massendemonstration der Opposition hat Mazedoniens Ministerpräsident Nikola Gruevski erneut einen Rücktritt abgelehnt. "Ich habe keinerlei Absicht zurückzutreten oder eine Übergangsregierung zu akzeptieren", sagte Gruevski am Samstag dem regierungsnahen Fernsehsender Sitel. Ein Rücktritt wäre "ein feiger Akt".

Die Opposition veröffentlicht seit Monaten illegal abgehörte Telefonate Gruevskis mit seinen engsten Mitarbeitern, die seine Verstrickung in Korruption und Kriminalität beweisen sollen. Der Regierungschef spricht von montiertem Material. Dem Oppositionsführer Zoran Zaev warf er vor, von ausländischen Geheimdiensten unterstützt zu werden. Die Lösung der politischen Krise müsse im Einklang mit dem Willen des Volkes erfolgen, wie er bei den Wahlen im April artikuliert worden war, sagte Gruevski.