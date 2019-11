"Mafia-Staat" Malta: Krise nach Mord an Journalistin

"Mafia, Mafia", "Kriminelle", "Gerechtigkeit". Die Wut der Demonstrierenden bricht sich Bahn. Seit Tagen gehen Menschen in dem kleinsten EU-Land auf die Straße und protestieren gegen korrupte Politiker und einen "Mafia-Staat". Sie halten Bilder der vor zwei Jahren ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia hoch.

Sie verlangen Gerechtigkeit für einen Mord, dessen Aufklärung die Regierung in Valletta die letzten zwei Jahre offensichtlich verschleppt hat - wenn sie ihn nicht gar vertuschen wollte. Nun hat der Skandal die Regierung voll erfasst und droht Premierminister Joseph Muscat zu stürzen.

Auf Blog Korruption angeprangert

Caruana Galizia wurde im Oktober 2017 mit einer Autobombe in der Nähe ihres Hauses auf der kleinen Mittelmeerinsel in die Luft gesprengt. Sie hatte in ihrem Blog Korruption und Günstlingswirtschaft in Politik und Wirtschaft des Landes angeprangert und zu den sogenannten " Panama Papers" recherchiert.