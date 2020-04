Madrid und Paris wollen Corona-Auflagen lockern

In Europa stehen in mehreren großen Ländern weitere Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen bevor. Nachdem Italien am Montag angekündigt hatte, eine Reihe von Auflagen mit 4. Mai aufzuheben, werden von den Regierungen in Spanien und Frankreich an diesem Dienstag ebenfalls neue Details erwartet, wie das Alltagsleben wieder allmählich in Gang kommen kann.

Die drei Länder verzeichnen in Europa die meisten Infizierten und auch Toten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. In anderen Ländern wie Österreich sind bereits mehrere Lockerungsschritte eingeleitet worden. Das ebenfalls stark vom Coronavirus betroffene Großbritannien will jedoch noch abwarten.

Hier finden Sie die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus: