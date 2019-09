Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Wogen mit Italien glätten: Der 41-jährige Staatschef wird am Mittwoch in Rom erwartet, um Präsident Sergio Mattarella und Regierungschef Giuseppe Conte zu treffen. Aussöhnung lautet Macrons Ziel. Mit der bisherigen italienischen Regierungskoalition aus rechtsradikaler Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung lag der Präsident monatelang im Streit.

Themen der Treffen mit Mattarella und Conte sind die Wirtschafts- und Flüchtlingspolitik, wie das Büro des französischen Präsidenten mitteilte. Auch die Brexit-Wirren dürften zur Sprache kommen.