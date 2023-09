Lukaschenko verbietet belarussischen Botschaften, Pässe auszustellen

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat in einem am Montag veröffentlichten Erlass angeordnet, an den Botschaften des Landes keine Reisepässe mehr auszustellen. Auch für im Ausland lebende Bürger sollen Pässe nur noch in Belarus ausgestellt werden, wo Regime-Kritikern die Verhaftung droht.

Bei der Opposition im Exil war mit dem Schritt gerechnet worden - seit Monaten laufen Gespräche mit westlichen Staaten über die Anerkennung alternativer Reisedokumente. Da neue Reisepässe nur noch auf Polizeiposten sowie an Ort und Stelle im Außenministerium in Minsk ausgestellt werden sollen, müssten Belarussinnen und Belarussen nunmehr vor Ablauf ihres Passes jeweils nach Belarus zurückkehren, um hier ein neues Dokument zu bekommen.

