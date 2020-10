Lukaschenko fordert Nachsicht für beliebte Demonstrationsikone

Lukaschenko: Bin "Frauen-Präsident"

Woche für Woche marschieren in Minsk Zigtausende Frauen durch die Straßen von Minsk und fordern Lukaschenko Rücktritt. Das hindert diesen nicht daran, sich gegenüber neuen Rektorinnen von Staatsuniversitäten jetzt als "Frauen-Präsident" zu bezeichnen, der von den Frauen des Landes unterstützt werde. Dabei verwies er auf seine ihn alleinerziehende Mutter. "Ich bin in einem Frauenkollektiv aufgewachsen", betonte der autoritär regierende Lukaschenko.

In dem Land mit rund neun Millionen Einwohnern protestieren seit der Präsidentschaftswahl Anfang August vor allem an Sonntagen Zehntausende gegen den Machthaber. Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen nach 26 Jahren an der Macht erneut zum Sieger erklären lassen. Die Opposition sieht dagegen die in die EU geflohene Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja als wahre Gewinnerin an.