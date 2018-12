Londoner haben genug von Brexit-Debatte

London präsentiert sich an diesem krachend kalten Dienstag von seiner sonnigsten Seite. Wettermäßig. Die Stimmung ist hingegen grau bis dunkelgrau, nachdem Premierministerin Theresa May die Abstimmung über den Brexit-Deal abgesagt hat und auf das Festland geeilt ist (siehe Artikel rechts). Im Parlament stehen bei Freund und Feind die Zeichen auf Sturm. Ein Misstrauensantrag von Labour rund um Jeremy Corbyn ist in Vorbereitung.

„Wenn May es nicht kann – und sie kann es nicht – , dann soll sie wen anderen ranlassen“, ärgert sich eine genervte Britin, die Tee auf einem Markt in London ausschenkt. „Es soll jetzt einfach eine Entscheidung fallen, egal welche. Ich will nur wissen, worauf ich mich einstellen muss.“ Andrew, ein älterer Arbeiter, wärmt sich bei einem Tee auf. Er wünscht sich ein neues Referendum. „Beim ersten Mal habe ich für den Brexit gestimmt. Heute würde ich gern bleiben.“

Alen, dem ein Stand ein paar Meter weiter gehört, sieht das anders: „Wir sind bereit – auch für einen harten Brexit. Der Mann von der Straße will raus aus der EU. Und May wird bald gehen.“