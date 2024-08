Bei den Opfern beim Karneval in Notting Hill handle es sich um eine 32-jährige Mutter, die mit ihrem Kind die Veranstaltung besucht hatte, und einen Koch, wie die britische Polizei am Samstag mitteilte.

Zwei Tote in London

Die 32-Jährige war am vergangenen Sonntag tagsüber in die Leiste gestochen worden, als sie versuchte, einen Streit zu schlichten. Sie verstarb Samstag früh.

Sie hatte den Karneval mit ihrer dreijährigen Tochter und anderen Familienmitgliedern und Freunden besucht. Ein 20-jähriger Verdächtiger wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall in Untersuchungshaft genommen.

Am Montagabend war ein in Schweden geborener 41-Jähriger bewusstlos mit einer Kopfverletzung vor einem Restaurant gefunden worden. Er verstarb am Freitagabend im Krankenhaus. Ein 31-Jähriger Verdächtiger wurde in diesem Fall festgenommen.