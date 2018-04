Großbritannien: Erste Militärbasis in Golfregion seit 50 Jahren

Im Rahmen seines Kampfes gegen Jihadisten hat Großbritannien in Bahrain seinen ersten Militärstützpunkt in der Region seit fast einem halben Jahrhundert eröffnet. Auf der Basis südlich von Bahrains Hauptstadt Manama sollten rund 300 britische Soldaten sowie unterstützendes Personal stationiert werden, teilte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.

"Unsere Präsenz in Bahrain wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, Großbritanniens Sicherheit zu bewahren und die Sicherheit im Golf zu stärken", erklärte Verteidigungsminister Gavin Williamson. "Was in der Golfregion passiert, hat einen direkten Einfluss auf die nationale Sicherheit des Vereinigten Königreichs, unseren Wohlstand und die Sicherheit unserer Bürger." Daher sei die Zusammenarbeit mit Partnern wie Bahrain von großer Bedeutung.

Soldaten 1971 abgezogen

Großbritannien sowie Bahrain gehören der von den USA angeführten Koalition gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak (IS) an. In Bahrain ist auch die Fünfte Flotte der US-Marine stationiert.

Großbritannien hatte seine Soldaten 1971 von Stützpunkten in der Golfregion abgezogen. Damit wurde ein Plan umgesetzt, die Truppenstützpunkte "östlich von Suez" aufzugeben. Seine 2003 im Irak errichteten Stützpunkte gab das Land 2009 auf.