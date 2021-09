Ljubljana unter Wasser: Historische Überschwemmung in Sloweniens Hauptstadt

Einmal in 250 Jahren

Im Nationaltheater der Hauptstadt musste die laufende Vorstellung abgebrochen werden, weil sich das Regenwasser durch das baufällige Dach auf die Bühne ergossen hatte. "So etwas hat es in der Geschichte des Theaters noch nie gegeben", sagte Theatersprecher Jernej Pristov.

Wie Meteorologe Rok Nosan gegenüber 24ur.com erklärte, fiel mancherorts in kurzer Zeit mehr Regen als in zwei Monaten. Überhaupt fielen am Mittwochabend 88 Liter Regen pro Quadratmeter, was laut Berechnungen der Experten nur einmal in 250 Jahren vorkommt.

Bis Donnerstagfrüh hörten die Regenfälle weitgehend auf.