Live: Plan B oder Rebellion? May erklärt sich vor dem Parlament

Die britische Premierministerin Theresa May will ihre Erklärung zum Plan B für den EU-Austritt an diesem Montag frühestens um 16.30 Uhr (MEZ) präsentieren. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur in London. Unklar ist, ob die konservative Regierungschefin tatsächlich ein konkretes Konzept vorlegen wird. Als wahrscheinlicher gilt in London, dass May dem Parlament einen Fahrplan zur Konsensfindung präsentiert.

Am Wochenende scheiterte ein Versuch Mays, mit der Opposition in Verhandlungen zu treten. Labour-Chef Jeremy Corbyn zeigte sich gesprächsbereit, allerdings unter der Bedingung, dass May einen "No-Deal-Brexit" ausschließe. Dazu war diese nicht bereit. Beide behaupten in öffentlichen Stellungnahmen, dass die Tür für Gespräche aber weiter offen stehe.