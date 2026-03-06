Ausland

Geheimdienst: Russland soll Truppen an NATO-Grenze ausbauen

Offenbar Vorbereitung auf großangelegten militärischen Konflikt mit dem Bündnis.
06.03.2026, 14:35

Foreign volunteers, aspiring drone pilots of the Armed Forces of Ukraine, attend basic military training in Kharkiv region

Russland baut nach Einschätzung des litauischen Geheimdienstes seine Truppen an der NATO-Grenze aus und bereitet sich langfristig auf eine Konfrontation vor. 

Sollten die Sanktionen fallen, wäre Moskau in sechs Jahren zu einem groß angelegten militärischen Konflikt mit dem Bündnis bereit, heißt es im jährlichen Bedrohungsbericht. Die Armee würde dann voraussichtlich um 30 bis 50 Prozent größer und moderner sein als vor dem Ukraine-Krieg.

