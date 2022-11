Lebensmittelinflation in Großbritannien steigt auf 12,4 Prozent

Die Lebensmittelpreise in Großbritannien sind erneut deutlich gestiegen. Höhere Kosten für Energie, Tiernahrung und Transport trieben die Lebensmittelinflation im November auf einen Rekordwert von 12,4 Prozent, wie der am Mittwoch veröffentlichte Monatsindex des Einzelhandelsverbands BRC und des Marktforschungsinstituts NielsenIQ ergab. Im Oktober hatte der Anstieg 11,6 Prozent betragen. Schon länger wird in Großbritannien vor einem düsteren Winter für Verbraucher gewarnt.