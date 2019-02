Lager von EU-Mission in Mali angegriffen: Österreicher wohlauf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Kräfte das Feldlager der EU-Trainingsmission für die malischen Streitkräfte (EUTM) in Koulikoro angegriffen. Der Versuch um 03.00 Uhr Ortszeit, mit zwei Fahrzeugen und bewaffneten Motorradfahrern in das Lager einzudringen, sei aber abgewehrt worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Oberst Michael Bauer, am Sonntag der APA.

"Alle 16 österreichischen Soldaten im Lager sind wohlauf", so Bauer. Seit 2013 beteilige sich das Bundesheer an der EU-Trainingsmission, die insgesamt etwa 600 Soldaten umfasse. Aus Österreich seien derzeit 29 Bundesheer-Soldaten an der Mission beteiligt. Die Aufgabe der Mission sei es, die malische Armee auszubilden, weil "die Streitkräfte, wie in vielen afrikanischen Staaten, einen stabilisierenden Faktor darstellen", sagte Bauer. An Kampfeinsätzen würden sich die EUTM-Soldaten nicht beteiligen.