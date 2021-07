Erneut Ausgangssperre in der Stadt Cizre

In der Türkei haben die Behörden nur 36 Stunden nach Aufhebung der international kritisierten Ausgangssperre in Cizre ein erneutes Ausgehverbot über die mehrheitlich von Kurden bewohnte Stadt verhängt. Die neue Sperre sollte um 19.00 Uhr (Ortszeit/18.00 MESZ) am Sonntag in Kraft treten und bis auf Weiteres gelten, meldete die Nachrichtenagentur DHA.

Das vorherige Ausgehverbot war am 4. September nach Zusammenstößen mit der Untergrundorganisation Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK) verhängt worden. Die mehr als 100.000 Bewohner der Stadt durften fast neun Tage lang ihre Häuser nicht verlassen. Die Behörden hatten die Ausgangssperre am Samstag in der Früh um 07.00 Uhr (Ortszeit) vorübergehend aufgehoben