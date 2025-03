Aktivisten: Kurden greifen protürkische Miliz mit Drohnen an

Die Gewalt in Nordsyrien eskaliert weiter. Bei einem Drohnenangriff der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) auf Stellungen der protürkischen Milizen in der Gegend um Aleppo wurden zwei Kämpfer getötet, drei weitere verletzt und ein Militärfahrzeug zerstört. Das berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR).

Die SDF kontrolliert weite Teile Nordsyriens, nachdem sie im Bürgerkrieg mit Unterstützung der USA gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft hatte. In den von ihnen kontrollierten Gebieten etablierte die SDF eine eigene Selbstverwaltung. Die Türkei betrachtet die SDF jedoch als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, stuft sie als Terrororganisation ein und führt regelmäßig militärische Operationen gegen sie durch.