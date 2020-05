Kreml verbietet EU-Politikern die Einreise

Der Kreml verschärft die Gangart gegen die EU-Sanktionen in der Ukraine-Krise. Moskau habe mehrere EU-Politiker auf eine schwarze Liste gesetzt, teilte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend in Den Haag mit. Ob österreichische Politiker auf einer Liste stehen, war Freitagabend noch unklar. Das Außenamt teilte auf Anfrage des KURIER mit, weder der Botschaft in Moskau, noch dem Ministerium in Wien sei eine Liste übergeben worden.

" Russland hat gestern mehreren europäischen Botschaften eine Liste mit Personen übermittelt, die das russische Territorium nicht betreten dürfen", sagte Rutte in Den Haag. Die EU hatte im Vorjahr Einreiseverbote für Dutzenden russische Staatsbürger verhängt, die am bewaffneten Konflikt in der Ukraine beteiligt sein sollen. Darüber hinaus wurden auch Wirtschaftssanktionen gegen das Land in Kraft gesetzt, auf die der Kreml umgehend mit Gegenmaßnahmen reagiert hatte.

Dem CDU-Bundestagsabgeordneten Karl-Georg Wellmann wurde bereits am vergangenen Sonntag auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo die Einreise verwehrt.