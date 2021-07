EULEX-Mitarbeiter bei Grenzübergang getötet

Die Staats- und Regierungsspitze des Kosovo hat den Angriff auf die EU-Rechtsstaatsmission EULEX aufs Schärfste verurteilt. Der Überfall habe die Destabilisierung des Landes und die Untergrabung der Verfassungsordnung zum Ziel, so die kosovarische Präsidentin Atifete Jahjaga.

Die Angriffe auf internationale Vertreter im Kosovo seien Versuche, ein Klima der Unsicherheit und Angst vor den Lokalwahlen am 3. November zu schaffen, so Jahjaga weiter. Für den kosovarischen Premierminister Hashim Thaci handelte es sich bei dem tödlichen Angriff um einen "hässlichen und schändlichen" Akt.

Die kosovarische Regierung sei in Zusammenarbeit mit EULEX und KFOR sowie anderen Partnern fest entschlossen, ihre verfassungsmäßigen und gesetzlichen Verpflichtungen zur Festigung der Ordnung und des Gesetzes auf dem gesamten Gebiet des Kosovos, namentlich im Norden, zu festigen, teilte die Regierung mit. Dass der Angriff die Situation in dem mehrheitlich von Serben bewohnten Nord-Kosovo vor den Lokalwahlen destabilisieren soll, wurde auch in einer ersten Reaktion Belgrads von Milovan Drecun, dem Leiter des parlamentarischen Kosovo-Ausschusses, so bewertet.

Die Lokalwahlen stellen eine wichtige Voraussetzung für die Bildung der Gemeinschaft der serbischen Gemeinden im Kosovo, eine Art Autonomie für Serben, dar. Die bisher führenden nord-kosovarischen serbischen Politiker zeigten sich bisher abgeneigt gegenüber einer Teilnahme an der Wahl. Die Bildung der Gemeinschaft war zwischen Belgrad und Prishtina im April 2013 vereinbart worden.