Ausland

Konservativer thailändischer Regierungschef gewinnt Wahl

THAILAND-VOTE
Anutins Bhumjaithai-Partei ist laut Prognosen klar voran.
08.02.26, 16:08

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In Thailand hat die Partei des konservativen Regierungschefs Anutin Charnvirakul laut ersten Prognosen die Parlamentswahl gewonnen. 

Anutins Bhumjaithai-Partei holte nach den vom Sender Channel 3 am Sonntag veröffentlichten Prognosen 198 der 500 Sitze und wurde damit stärkste Kraft. Die progressive Volkspartei landete demnach mit 97 Sitzen abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

Thailand: Regierungschefin suspendiert

Mehr zum Thema

ÖVP Thailand
Agenturen  | 

Kommentare