Kolumbiens Ex-Präsident Uribe verurteilt

Der ehemalige kolumbianische Präsident Alvaro Uribe ist am Montag in einem jahrelangen Verfahren wegen Zeugenbestechung und Prozessbetrugs für schuldig befunden worden.

Damit ist der rechtsgerichtete Politiker der erste Ex-Präsident des Landes, der jemals vor Gericht verurteilt wurde. Uribes Anwälte kündigten Berufung an. Uribe nahm per Videoschaltung an dem Prozess teil. Das Strafmaß stand noch nicht fest.