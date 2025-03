Ein Gesetzesentwurf des ehemaligen italienischen Kulturministers Dario Franceschini, eines führendes Mitglieds der oppositionellen Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD), sorgt in Italien für Aufregung. Laut Franceschinis Vorschlag sollen Neugeborene in Italien automatisch den Familiennamen der Mutter erhalten und nicht jenen des Vaters, wie dies in Italien Tradition ist. Damit will Franceschini Eigenangaben zufolge "historisches Unrecht" korrigieren.

"Anstatt endlose Probleme im Umgang mit doppelten Nachnamen oder mit der Wahl zwischen dem Namen des Vaters und dem der Mutter zu schaffen, sollten wir festlegen, dass Kinder künftig nur noch den Nachnamen der Mutter annehmen. Das ist eine Wiedergutmachung für eine jahrhundertealte Ungerechtigkeit", so Franceschini.