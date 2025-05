Im Prozess um den Raubüberfall auf US-Reality-Star Kim Kardashian 2016 in Paris sind die Täter zu bis zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Damit blieb das Gericht in Frankreichs Hauptstadt am Freitagabend unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die zwischen sechs und zehn Jahre Haft für die zehn Angeklagten gefordert hatte.

Zuvor hatte der Hauptangeklagte zum Abschluss der Verhandlung erneut um Verzeihung gebeten. "Mir fehlen die Worte, es tut mir sehr leid", verlas der Anwalt des 69-jährigen Aomar Aït Khedache am Freitag eine Erklärung vor Gericht in Paris.

Schmuck in Höhe von rund neun Mio. Euro erbeutet

Das Gericht hatte am Freitagabend also zu entscheiden, wie es jene Männer und eine Frau einordnete, die wegen des Raubüberfalls auf US-Star Kardashian in 2016 angeklagt waren: Handelte es sich um im Grunde harmlose „Opa-Räuber“, die ehrliche Reue zeigten? Oder waren die Täter trotz ihres überwiegend hohen Alters skrupellose Kriminelle, die ihre Beute – Schmuck in Höhe von rund neun Millionen Euro – so gut zu verstecken wussten, dass sie nie wieder auftauchte? Allein der Verlobungsring Kardashians, ein Geschenk ihres Ex-Mannes, des Rappers Kanye West, war 3,5 Millionen Euro wert.

Der Reality-TV-Star war in der fraglichen Nacht 2016 wegen der Pariser Fashion Week in der Stadt. Damals drangen vier Männer in ihre Luxusresidenz ein, gaben sich als Polizisten aus und hämmerten an ihre Zimmertür, welche sie öffnete. Sie wurde gefesselt, bedroht und ihres Schmucks entledigt. Fast neun Jahre später ist nicht nur einer der mutmaßlichen Täter gestorben, auch mehrere der übrigen Angeklagten traten stark geschwächt auf: Einer von ihnen leidet an Parkinson, ein weiterer ist gehörlos, ein anderer musste sich einer Chemotherapie unterziehen. „In diesem Alter bedeutet eine Verurteilung lebenslänglich“, hatte Franck Berton betont, der Anwalt des 69-jährigen Aomar Aït Khedache. Dieser kann nicht mehr sprechen und notierte vor der Urteilsverkündung auf einem Notizblock, dass er erneut um Verzeihung bitte.