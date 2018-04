Killerroboter: "Die perfekten Waffen für Terroristen"

Wie müssen wir uns den Krieg der Zukunft vorstellen, wenn diese Killerroboter zum Einsatz kommen?

Wir würden uns nicht mehr verteidigen können. Menschen hätten keine Chance. Das sind schrecklich effektive Waffen. Es sind auch die perfekten Waffen für Terroristen: Einem Programm ist es egal, wie böse derjenige ist, der es einsetzt. Es exekutiert, wofür es programmiert ist. Es hat kein Gewissen und ist billig. Es ist also fast sicher, dass solche Waffen in die Hände von Terroristen gelangen und gegen Zivilisten eingesetzt würden. Es gibt die naive Idee, dass dann nur noch Roboter gegen Roboter kämpfen würden, das wäre natürlich nicht so.

Es wird aktuell viel über Ethik in selbstfahrenden Autos diskutiert, weil die ja – ein klassisches Beispiel – entscheiden müssen, wann und ob sie das Leben ihrer Fahrers opfern, etwa um einem Kind das Leben zu retten. Gibt es diese Diskussion auch bei autonomen Waffensystemen, dass sie ethische Richtlinien einprogrammiert bekommen?

Das ist ein spannendes Argument: Dass Roboter ethischer sein könnten als Menschen, wenn sie programmiert wären, keine Kriegsverbrechen zu begehen. Menschliche Soldaten verhalten sich in Extremsituationen, wenn ihr eigenes Leben auf dem Spiel steht, manchmal sehr grausam – das wäre bei Robotern anders, die haben keine Emotionen und keine Angst vor dem Tod. Aber es gibt zwei große Probleme: Erstens, wir können das aktuell nicht programmieren. Autonome Waffensystem können Soldaten derzeit nicht von Zivilisten unterscheiden. Und selbst wenn wir das irgendwann können, kommt das zweite Problem ins Spiel: Sie können gehackt werden.