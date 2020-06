Kiew und Moskau für Deeskalation

Es ist besser zu tanzen, als zu kämpfen", das ist das Motto in einem neuen Video vom Chor der Roten Armee. Am Ende des Clips werden die ukrainische und die russische Flagge miteinander verknotet. Man könnte das als "Friedensappell an das Brudervolk" verstehen, hieß es im russischen Verteidigungsministerium.

Während im Osten der Ukraine die Kämpfe auch am Dienstag weitergingen (40 getötete prorussische Separatisten), hörte man zumindest aus der Diplomatie – und in Videobotschaften – versöhnlichere Worte. Vertreter Russlands und der Ukraine sprachen auf mehreren Ebenen miteinander. Zunächst gab es aber keine neuen Erfolge. Vor allem im Gasstreit – unter Vermittlung von EU-Energiekommissar Günther Oettinger – kam es auch am Dienstag zu keiner Einigung. Die Gespräche wurden auf Mittwoch vertagt.