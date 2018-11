Kiew: Russland brachte vor Krim ukrainische Schiffe unter Kontrolle

Poroschenko berief Krisenstab ein

Angesichts der drohenden Eskalation im Konflikt mit Russland berief Poroschenko am Sonntagabend den Krisenstab zu einer Sitzung ein. In dem Gremium sitzen neben dem Präsidenten noch der Innenminister, der Verteidigungsminister und der Geheimdienstchef. Sie wollten über die Lage an der Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer beraten, wie es hieß. Dort waren nach ukrainischer Darstellung eigene Schiffe von russischen Booten beschossen worden. Es soll auch zwei Verletzte gegeben haben.