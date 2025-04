Kiew erneut Ziel russischer Angriffe, 9 Tote gemeldet

Russland hat in der Nacht auf Donnerstag mit Drohnen und Raketen die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf Telegram, in mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Autos getroffen worden und in Brand geraten.

Ein Wohnhaus sei zerstört worden, unter den Trümmern befänden sich Menschen. Laut Angaben des staatlichen ukrainischen Notdienstes wurden neun Menschen getötet und über 60 weitere verletzt. Unter den Verletzten seien sechs Kinder.