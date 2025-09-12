Die Welt hat erstmals eine Künstliche Intelligenz im Ministerrang: Am gestrigen Donnerstag hat der im Mai wiedergewählte Ministerpräsident Edi Rama in Tirana rund um die Bestellung seines neuen Kabinetts "Diella" (Sonne) vorgestellt.

Erste KI im Ministerrang: Soll Albanien "frei von Korruption" machen

Sie ist laut dem Premier nun für öffentliche Aufträge zuständig. Rama vermarktete den Schritt laut den Berichten lokaler Medien als Maßnahme, um das EU-Kandidatenland Albanien "frei von Korruption" zu machen.