Kerry: Israel droht zum Apartheidstaat zu werden

Der amerikanische Außenminister John Kerry hat Israel in ungewöhnlich deutlicher Form davor gewarnt, zu einem Apartheidstaat wie das frühere Südafrika mit seiner Rassentrennung zu werden. "Eine Zwei-Staaten-Lösung wird die einzige wirkliche Alternative sein" zitierte ihn das US-Online-Magazin The Daily Beast, "weil ein Einheitsstaat (Israel mit dem Westjordanland und Ost-Jerusalem) entweder in einem Apartheidstaat mit Bürgern zweiter Klasse (Palästinenser) oder in einem Staat enden könnte, der die Fähigkeit Israels zunichtemachen würde, ein jüdischer Staat zu sein." Das sagte Kerry in einer nicht öffentlichen Rede vor Experten der Trilateralen Kommission aus Europa, Russland und Japan. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Der Bericht wurde von israelischen Medien prominent wiedergegeben.

Die Frist für die von Kerry vermittelten und bisher erfolglosen Friedensgespräche endet diesen Dienstag. Nach gegenseitigen Vorwürfen, die Gespräche zu hintertreiben, hatte Israel am Wochenende die Gespräche beendet, nachdem die Palästinenser-Behörde eine gemeinsame Regierung mit der radikalen Hamas angekündigt hatte.