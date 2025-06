Keine Einigung in Istanbul: Moskau-Kiew-Gespräche nach nur einer Stunde beendet

Ukraine fordert 30 Tage Waffenruhe

Bei den zweiten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien nach dem 16. Mai im Çırağan-Palast in Istanbul sollte es eigentlich um Wege aus dem seit drei Jahren dauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine gehen. Kiew hatte dazu im Vorfeld eine bedingungslose 30-tägige Waffenruhe als ersten Schritt gefordert. Moskau hatte eine Feuerpause jedoch an Bedingungen geknüpft, zu denen ein Verzicht westlicher Staaten auf Waffenlieferungen an die Ukraine gehört. Kiew wiederum sollte die Mobilmachung von Soldaten einstellen.