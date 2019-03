Kater Larry: Der letzte Star im britischen Kabinett

Zahlreiche Politiker twittern zum Brexit, aber ein Regierungsinsider kommt dabei besonders gut an: Kater Larry, oberster Mäusejäger des britischen Kabinetts. Das Erfolgsrezept des Twitter-Accounts (@Number10cat), der in Larrys Namen geführt wird: politische Kommentare mit süßen Katzenfotos und tierischen Anspielungen. Larry hat tatsächlich einen offiziellen Titel: Auf der Website der britischen Regierung wird er als „oberster Mäusejäger des Kabinetts“ namentlich erwähnt. Wer allerdings hinter dem Account steckt, ist nicht bekannt. Der echte Larry zog in der Amtszeit von Premierminister David Cameron aus einem Londoner Tierheim in die Downing Street um. Dort sollte er Ratten fangen.