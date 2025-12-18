Einstichstellen zu sehen: Fotograf wegen Fotos von Trump-Sprecherin in Kritik

Eine Nahaufnahme der Sprecherin, des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sorgt für Aufsehen. Der Fotograf Christopher Anderson der Zeitschrift Vanity Fair hatte für einen Artikel über das Weiße Haus unter Trump und seine Stabschefin Susie Wiles Porträts gemacht, bei denen er sehr dicht an die Personen heranging. Besonders auffallend das Foto der 28-jährigen Karoline Leavitt, auf der nach Ansicht von Beobachtern klar mehrere Einstichstellen über den Lippen zu erkennen sind.

In der Washington Post sagte Anderson zu Vorwürfen, dass seine Bilder unfair seien und dass es viel Aufmerksamkeit gebe für Leavitts Lippen unter anderem: Die Leute seien offenbar schockiert, dass er Hautunreinheiten und Leavitts Einstichstellen nicht wegretuschiere. "Ich finde es schockierend, dass jemand von mir erwartet, solche Dinge zu retuschieren." Er finde es bezeichnend, dass das Internet ausflippe wegen echter statt retuschierter Fotos.