Der Keller des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit: verstaubte Aktenordner, vergilbte Plakate und - die Tischtennisplatte von Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Anfang 2023 bekam Lauterbach, damals noch Bundesgesundheitsminister, zum 60. Geburtstag eine Tischtennisplatte geschenkt. Lauterbach, leidenschaftlicher Tischtennis-Hobby-Spieler, zeigte sich begeistert. Er stellte die Platte an einen besonderen Ort: in den Keller des Ministeriums in der Mauerstraße in Berlin-Mitte. Bald wurde der Keller zu mehr als einem Sportraum, Lauterbach empfing dort sogar Journalisten.