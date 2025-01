"Humanitäres Drama": Rekordzahl illegaler Migranten auf den Kanaren

Angesichts einer Rekordzahl von ankommenden Migranten fühlen sich die Kanarischen Inseln nach Angaben ihres Regionalpräsidenten Fernando Clavijo "alleingelassen". Es fehle an Solidarität der sozialistischen Regierung in Madrid sowie der überwiegend konservativ regierten autonomen Regionen, sagte der Politiker der spanischen Zeitung El Mundo vom Montag. "Wir empfinden ein Gefühl der Vernachlässigung und des Alleinseins", fügte er hinzu.

© via REUTERS/SALVAMENTO MARITIMO

Streit über Aufteilung von minderjährigen Migranten

In Spanien ist die Zentralregierung in Madrid für die Betreuung erwachsener Migranten zuständig, die Regionen sind für die Versorgung minderjähriger, unbegleiteter Flüchtlinge verantwortlich. Seit Monaten können sich die Regierung in Madrid und die Opposition nicht auf eine Lösung einigen, um minderjährige Migranten von den Kanarischen Inseln besser auf andere Regionen aufzuteilen.

Die Kanaren sind für viele Migranten das Tor nach Spanien. Trotz der extrem gefährlichen Route über das Meer vor der Nordwestküste Afrikas trafen im vergangenen Jahr 46.843 Menschen illegal auf den Kanaren ein, tausende mehr als im Jahr 2023 mit 39.910 Migranten.