Kämpfe in mehreren Städten der Ostukraine

In mehreren Städten der Ostukraine haben am Samstag Kämpfe zwischen prorussischen Aktivisten und Sicherheitskräften begonnen. Wie Innenminister Arsen Awakow am Samstagabend mitteilte, fanden die Kämpfe vor allem in den Städten Kramatorsk und Krasnyi Lyman in der Region Donezk statt. Dabei sollen seitens der Aktivisten russische Waffen im Einsatz gewesen sein. Im Online-Netzwerk Facebook sprach Awakow von einer "Aggression der Russischen Föderation". Angaben über mögliche Verletzte machte er nicht. Der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turtschinow rief den Nationalen Sicherheitsrat für eine Krisensitzung zusammen.

Pro-russische Separatisten sind in der östlichen Ukraine in mehreren Städten auf dem Vormarsch. In der Stadt Slawjansk drangen schwer bewaffnete Männer in Tarnanzügen in die Polizeistation und den Sitz des Geheimdienstes ein. Zwei weitere Amtsgebäude befinden sich damit in der Hand pro-russischer Aktivisten, die so versuchen, die Lage in der Ostukraine zu destabilisieren. Sie fordern ein Referendum über die Loslösung der Region von der Ukraine und damit die Möglichkeit eines Anschlusses an Russland, nach dem Vorbild der Halbinsel Krim.