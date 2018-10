Juncker parodiert Tanz von Theresa May

May hatte während einer rezenten Auslandsreise in Süd-Afrika mit Schulkindern getanzt. Wegen ihrer steifen Art, erntete sie Spott und Häme in den sozialen Netzwerken. Die britische Premierministerin nahm es mit Humor: Der Einstieg zu ihrer Rede auf dem Parteitag ihrer konservativen Torie-Partei wurde vom Lied "Dancing Queen" von ABBA begleitet. Dazu imitierte May die eigenen roboter-artigen Tanzkünste.