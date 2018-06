Jemen: Schlacht um Hodeidah größte seit Kriegsbeginn

Sunnitische Allianz gegen schiitische Houthi-Rebellen

Über den Hafen werden fast alle Hilfsgüter in das verarmte Land geliefert, in dem 8,4 Millionen Menschen zu verhungern drohen. Die arabische Militärallianz unter Führung des sunnitischen Saudi-Arabiens versucht, die schiitischen Houthi-Rebellen in die Knie zu zwingen und der Exil-Regierung des Jemen wieder zurück an die Macht zu verhelfen.