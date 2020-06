Freiheitsheld oder Verräter?

In Abwesenheit wurde der polnische Offizier 1984 wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, was 1990 im demokratischen Polen in eine hohe Haftstrafe umgewandelt wurde. "Für die einen Polen wird er ein Verräter bleiben, für die anderen ein Held", meint Leszek Miller, Chef der Linkspartei SLD, diplomatisch im Gespräch mit dem KURIER. Miller hat 1997 in seiner Eigenschaft als Premier Kuklinski rehabilitieren müssen, auf Druck der USA sowie auf Bestreben der Polen in Amerika. Es war eine der Bedingungen für die NATO-Mitgliedschaft des Landes, so Miller, der Kuklinski persönlich getroffen hatte. "Er hat einen hohen Preis gezahlt", so Miller in Anspielung auf dessen Söhne, die unter ungeklärten Umständen in den USA ums Leben kamen.