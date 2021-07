"Ja" oder "Nein": Demokratie auf nordkoreanisch

Die Medien vermeldeten unter Berufung auf das zentrale Wahlkomitee wie schon bei den Lokalwahlen im Juli 2011 eine Beteiligung von 99,97 Prozent. Vor vier Jahren wurden mehr als 28.000 Deputierte der Volksversammlungen bestimmt.

Südkoreanische Beobachter gehen davon aus, dass die Wahlen am Sonntag vor allem dazu dienen sollten, die Einheit zwischen Bevölkerung und Führung zu stärken. Die Regierung in Seoul vermutet, dass Kim Jong-un immer wieder politische Säuberungswellen dazu genutzt hat, um seine Stellung zu festigen. Kim - der Anfang 30 sein soll - wurde nach dem Tod seines Vaters Kim Jong-il Ende 2011 an die Machtspitze gestellt.

Alle Wähler hätten an den Wahlen mit "außerordentlichem Enthusiasmus teilgenommen, um die revolutionäre Macht zu zementieren", hieß es. Auf Plakaten wurden die Menschen zur Wahl aufgerufen. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von tanzenden Menschen vor den Wahllokalen, die "in festlicher Atmosphäre geschmückt" seien. Die Tänzerinnen waren in traditionelle Kostüme gekleidet.