Italiens Gesundheitsminister geht von Ende der Epidemie 2021 aus

Speranza schloss nicht aus, dass die Regierung kommende Woche eine Reduzierung der zweiwöchigen Quarantäne auf zehn Tage beschließen könnte. "Wir werden auf die Meinung des wissenschaftlichen Komitees hören, das uns berät, und Gespräche mit den anderen EU-Ländern führen."

Zahl der Neuinfizierten sinkt

Der Minister betonte, dass Italien die milliardenschweren Finanzierungen des EU-Wiederaufbauprogramms "Recovery Fund" zur Stärkung des Gesundheitswesens nutzen werde, das in den vergangenen Jahren schweren Einsparungen unterzogen wurde. Ziel sei, den Menschen das Gesundheitswesen näher zu bringen.

In Italien ist die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden wieder gesunken. Von Freitag auf Samstag wurden 1.501 Neuansteckungen gemeldet, nach 1.606 am Vortag. Sechs Personen starben binnen 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es zehn. 35.603 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.