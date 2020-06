Renzi mit Regierungsbildung beauftragt

Hinter den Kulissen tobt das Tauziehen um die Ministerposten. Renzis PD soll mindestens fünf Minister stellen. Die Zentrumspartei Scelta Civica und die verbündete "Popolari per l'Italia" fordern je einen Minister, Alfanos NCD beansprucht zumindest zwei Ministersessel. Auch könnten Experten die Regierungsmannschaft ergänzen.

Renzi führte am Wochenende in einem vor Journalisten geheim gehaltenen Florentiner Innenstadthotel intensive Gespräche mit Vertretern aus Wirtschaft und Kultur, die er für sein neues Kabinett gewinnen möchte. Dabei traf Renzi, der bekannt für seine guten Kontakte in Unternehmerkreise ist, auch Tods Chef und Präsident des Fußballclubs AC Fiorentina, Diego della Valle. Schriftsteller Alessandro Baricco lehnte das Angebot für das Kulturressort ab. Dem Geschäftsführer des Brillenkonzerns Luxottica, Andrea Guerra, wurde das Industrieministerium in Aussicht gestellt. Ferrari-Boss Luca di Montezemolo wird ebenfalls wieder einmal für einen Ministerposten ins Spiel gebracht.