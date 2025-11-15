Italien: Jeder vierte Pfleger erlebt mindestens einmal pro Jahr Gewalt

In Italien wächst die Aufregung um Gewalt im Gesundheitswesen. Mit über 125.000 Angriffen pro Jahr, einschließlich nicht gemeldeter Fälle, gehört Italien zu den europäischen Ländern mit der höchsten Gewaltquote gegen Pflegekräfte im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten. Laut Berichten der Gewerkschaft "Nursing Up" erlebt jeder vierte Pfleger mindestens einmal im Jahr physische oder verbale Gewalt.

"Im Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und der Krankenhausaufnahmen ist Italien heute das europäische Land mit den meisten Übergriffen auf Pflegekräfte. Politische Maßnahmen fehlen, die ambulante Versorgung ist am zusammenbrechen - Notaufnahmen gleichen Schützengräben, Patienten sehen uns zunehmend als Gegner.

Es muss jetzt gehandelt werden, um dieses soziale Problem einzudämmen. Wer eine Pflegekraft angreift, verletzt das gesamte öffentliche Gesundheitssystem", erklärte Antonio De Palma, Präsident der Gewerkschaft.