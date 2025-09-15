Drogenpolitik in der Kritik: Bologna verteilt gratis Crack-Pfeifen

Die italienische Stadt Bologna hat einen neuen Kurs in ihrer Drogenpolitik eingeschlagen: gratis Crack-Pfeifen. Das Pilotprojekt geht jetzt in die Testphase, Streetworker sollen die kleinen grünen Pfeifen an Konsumenten auf der Straße verteilen. Damit will die Stadtverwaltung Folgeerkrankungen von geteiltem Werkzeug eindämmen. Die neue Maßnahme stößt auf heftige Kritik und spaltet Italiens Politik. Die rechte Regierungspartei Fratelli d’Italia reichte bereits Beschwerde beim Rechnungshof ein.

3.500 Euro für 300 Aluminiumpfeifen

Bologna sieht sich mittlerweile mit einer steigenden Zahl an Crack-Konsumenten konfrontiert. Zuletzt betreute man 500 Betroffene. Mit dem Verteilen von gratis Crack-Pfeifen soll laut Stadtverwaltung Abhilfe geschafft werden. „Crack hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit“, erklärt Stadträtin Matilde Madrid. Nach einer anderthalbjährigen Vorbereitungsphase geht das Projekt jetzt in die Testphase. Die Stadt investiert rund 3.500 Euro für die ersten 300 Aluminiumpfeifen und stellt den Konsumenten zusätzlich Kits zur Analyse der Reinheit ihrer Substanzen zur Verfügung. Damit sollen Erkrankungen wie Infektionen, Blutungen und Tracheitis reduziert werden.

Das Pilotprojekt stößt auf scharfe Kritik, vor allem bei Italiens rechten Regierungsparteien. Der EU-Abgeordnete Stefano Cavedagna von der Partei Fratelli d‘Italia erklärte: „Wir zeigen Bürgermeister Matteo Lepore und die Stadtverwaltung wegen Anstiftung zum Drogenkonsum und -handel an. Kostenlos Crackpfeifen zu verteilen - und das auch noch mit dem Geld der Bürger - ist absolut inakzeptabel und jenseits jeder vernünftigen Entscheidung.“ Laut ihm sei es eine Anstiftung zur Kriminalität und Förderung des Drogenkonsums.